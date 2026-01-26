Il 26 gennaio ricorrono dieci anni dal rapimento e dall’omicidio di Giulio Regeni, un episodio che ha suscitato grande attenzione internazionale. Recentemente, si è parlato anche dell’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, avvenuta mentre era disarmato, secondo testimoni. Questi eventi evidenziano come la violenza e le ingiustizie si manifestino in diverse parti del mondo, sottolineando l’importanza di un’approfondita riflessione sui diritti umani e sulla memoria storica.

Alex Pretti, ucciso da un agente dell’ICE a Minneapolis, era disarmato. Lo dicono alcuni testimoni oculari. La famiglia contro l’amministrazione Trump: “Su nostro figlio disgustose menzogne”. Regeni, 10 anni fa il rapimento e l’omicidio del ricercatore italiano in Egitto. Per Ovadia il Giorno Memoria è solo retorica: “Serve un progetto contro disumanizzazione e colonialismo”. Questo articolo 2601 – Pretti era disarmato, lo dicono i testimoni – Regeni, 10 anni da rapimento e omicidio – Ovadia: il Giorno Memoria è solo retorica proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 26/01 – Pretti era disarmato, lo dicono i testimoni – Regeni, 10 anni da rapimento e omicidio – Ovadia: il Giorno Memoria è solo retorica

Minneapolis, Alex Pretti ucciso da un agente federale. Due testimoni oculari: “Era disarmato”Due testimoni oculari hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis, non era armato al momento della sparatoria.

Minneapolis, testimoni smentiscono l’Ice: “Alex Pretti era disarmato”Testimoni a Minneapolis hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni, era disarmato al momento dell’incidente in cui è stato colpito al petto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Trump al WSJ apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis - Trump attacca le Città Santuario: Il Congresso approvi subito una legge per cancellarle; Ucciso con 10 colpi mentre era a terra disarmato: video smentiscono Trump sull’omicidio di Pretti; Alex Pretti ucciso a Minneapolis, guerra sull’inchiesta. Obama: Allarme per gli Usa; Minneapolis: esplode la protesta dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte di ICE.

Chi era Alex Pretti, l'infermiere ucciso a Minneapolis. Un 'gigante buono' appassionato di outdoorAveva origini italiane, il racconto del padre: 'Si preoccupava profondamente degli altri, era turbato dall'Ice' (ANSA) ... ansa.it

Minneapolis, identificato l’uomo ucciso dall’Ice. Alex Pretti era infermiere e attivista pacificoNon aveva una pistola in mano: stava tenendo il telefono, con l’altra mano alzata, mentre cercava di proteggere una donna. E un video diffuso sui social mostra tutto quanto dichiarato dai genitori ... dire.it

“Ucciso con 10 colpi mentre era a terra disarmato”: video smentiscono Trump sull’omicidio di Pretti x.com

Dopo il barbaro omicidio di Renee Nicole Good, dopo le numerose violenze su donne, uomini, bambini, dopo le aggressioni e le minacce ai giornalisti, l'assassinio di Alex Pretti, infermiere di origini italiano, trucidato senza pietà e ragione mentre, disarmato, c - facebook.com facebook