Minneapolis testimoni smentiscono l’Ice | Alex Pretti era disarmato

Testimoni a Minneapolis hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni, era disarmato al momento dell’incidente in cui è stato colpito al petto. Pretti rappresenta la seconda vittima della recente ondata di violenze, dopo Renee Good. Nei giorni scorsi, un altro cittadino era stato ferito da colpi d’arma da fuoco dei federali, segnando il terzo episodio di violenza nel mese.

Colpito al peto, a bruciapelo. Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni, è la seconda vittima a Minneapolis, dopo la manifestazione Renee Good, mentre nei giorni scorsi un altro cittadino era rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco dei federali, terzo episodio del mese. E così, monta la rabbia nella città del Minnesota, dove gli agenti federali uccidono un’altra persona durante una retata del giro di vite del presidente a stelle e strisce, Donald Trump, contro i migranti irregolari. La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara ma sui social diventano virali immagini e filmati che potrebbero definirne i contorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

#AlexPretti #ReneeNicoleGood Un infermiere incensurato e una poetessa madre di tre figli. Bianchi americani. Testimoni indesiderati. Assassinati dagli agenti col passamontagna nero dell’Ice, la polizia speciale anti immigrati di Trump. Minneapolis, gennaio x.com

«Ho paura di uscire di casa»: la studentessa che denuncia l’ICE a Minneapolis. La testimonianza drammatica di Lauren Williams, 24 anni, sulle violenze e le operazioni dell’ICE, l'Agenzia federale anti-immigrati di Donald Trump, nella sua città, tra proteste, arr - facebook.com facebook