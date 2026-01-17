Un uomo ha condiviso con “Just Jane” del Daily Star la sua esperienza di isolamento e rifiuto da parte della moglie, che lo ha relegato alla stanza degli ospiti e gli consente di entrare in camera solo per incontri intimi, per poi essere allontanato. La sua testimonianza rivela sentimenti di frustrazione e delusione, riflettendo le difficoltà di una relazione in crisi.

“Mi sento rifiutato e arrabbiato” ha confessato un uomo a “Just Jane”, la rubrica del Daily Star condotta da Jane O’Gorman. Il mittente ha spiegato che la moglie lo ha cacciato dalla camera da letto. Da qualche tempo i due dormono in stanze separate, dato che la donna non vuole condividere il letto con il marito. Quest’ultimo ha inviato una lettera alla rubrica del tabloid esprimendo tutta la sua frustrazione. Il protagonista ha confessato: “Lei si vanta con gli amici che per noi funziona, ma per me non è così”. Il mittente soffre per la lontananza fisica e l0 ha spiegato così: “Mi mancano le coccole rassicuranti e il sesso spontaneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie aveva messo tutte le mie cose nella stanza degli ospiti. Ora mi fa entrare in camera solo per fare se**o, poi mi caccia subito”: lo sfogo sul Daily Star

Leggi anche: “Mia cugina mi aveva promesso di pagare a metà un viaggio regalo per mia sorella maggiore, poi però si è presentata senza un soldo e mi ha pure accusata…”: lo sfogo virale

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Filippo Magnini e lo sfogo (poi cancellato): "Basta mer** su me e mia moglie, forse mi ritiro"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La polizia postale ha identificato il proprietario del gruppo Facebook “Mia Moglie”, era un uomo di 70 anni di Lecce morto a marzo; Indagati i gestori del sito sessista Mia moglie; Quattordici coltellate alla moglie. Ha agito con premeditazione: tredici anni e mezzo al marito; FACCIO OUTING: A ME CHECCO HA MESSO TRISTEZZA.

Caso Mia Moglie: scattano le perquisizioni, due indagati - Eseguite perquisizioni per il caso Mia Moglie: due persone indagate per la gestione del gruppo e sequestrati dispositivi informatici. msn.com