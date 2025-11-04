L’Ue prepara l’allargamento Montenegro e Albania quasi pronti all’adesione La strigliata a Zelensky | Corruzione niente passi indietro

Potrebbe essere il Montenegro il prossimo Paese ad entrare nell’Unione europea. È quanto emerge dal rapporto annuale sull’allargamento dell’Ue presentato oggi dalla Commissione europea. Che indica come «primi della classe» nell’avanzamento sulla strada delle riforme necessarie il Montenegro, appunto, e l’ Albania. Se continueranno a rispettare la tabella di marcia prevista, i due Stati potrebbero concludere i negoziati di adesione rispettivamente entro la fine del 2026 e del 2027. Più nello specifico, il governo montenegrino ha dimostrato «un chiaro impegno politico» accelerando «notevolmente i preparativi per l’adesione nell’ultimo anno», si legge nel rapporto. 🔗 Leggi su Open.online