I Judgment Day sono una delle fazioni più discusse della WWE, con Dominik Mysterio temporaneamente assente. Liv Morgan ha fornito aggiornamenti sul futuro del gruppo e sul ritorno di Dirty Dom. Restando informati, i fan possono seguire gli sviluppi di questa storyline e le prossime mosse dei wrestler coinvolti.

Dominik Mysterio è ancora fermo ai box, ma secondo Liv Morgan i fan non dovranno aspettare ancora a lungo per rivederlo in azione. Durante l’ultima puntata di Raw Recap, Liv ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di “Daddy Dom”, dopo l’annuncio di dicembre della WWE che aveva confermato un infortunio alla spalla. Le prime informazioni indicavano che l’infortunio non avrebbe richiesto un intervento chirurgico, e ora Liv Morgan ha chiarito che la WWE sta semplicemente adottando un approccio prudente: “Daddy Dom è a casa, si sta riposando. Sta recuperando. Stiamo solo andando sul sicuro,” ha spiegato Liv. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: I Judgment Day vogliono tutto, Liv Morgan aggiorna su Dirty Dom e sul futuro della fazione

Leggi anche: WWE: Liv Morgan ha fatto di tutto per nascondere il suo ritorno

Leggi anche: WWE: Dirty Dom prova la furbata per non difendere il titolo IC, ma Adam Pearce gliela fa pagare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fa discutere la decisione di Rocchi di designare Guida per Inter-Bologna (con Maresca AVar). I due fischietti partenopei hanno chiesto e ottenuto di NON arbitrare il Napoli perché "hanno famiglia e vogliono stare sereni". Dopo le polemiche tra Conte e Maro - facebook.com facebook