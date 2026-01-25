WWE | Seth Rollins svela cosa pensa davvero di Bron Breakker dopo il tradimento

Durante un’intervista con GQ, Seth Rollins ha commentato il tradimento subito da Bron Breakker, chiarendo i suoi veri sentimenti nei confronti dell’ex alleato della Vision. La sua riflessione offre uno sguardo trasparente sulle dinamiche recenti nel mondo WWE e sulla relazione tra i due wrestler. Un approfondimento che permette di comprendere meglio le emozioni e le motivazioni dietro gli eventi che hanno coinvolto Rollins e Breakker.

Durante una recente apparizione per GQ, Seth Rollins è tornato a parlare del clamoroso tradimento subito da Bron Breakker e ha chiarito una volta per tutte quali siano oggi i suoi reali sentimenti verso l'ex alleato della Vision. Il tradimento a Raw e l'uscita da The Vision. Nella puntata di Monday Night Raw del 13 ottobre 2025, andata in scena a Perth, Bron Breakker ha tradito Rollins dopo che il Visionario aveva appena sconfitto Cody Rhodes, laureandosi Crown Jewel Champion. In quell'occasione Breakker, insieme a Bronson Reed e con Paul Heyman al suo fianco, ha messo KO Rollins, estromettendolo di fatto dalla Vision e aprendo la strada a un periodo di stop per permettergli di curare l'infortunio alla spalla.

