WWE | Seth Rollins svela il possibile ritorno
Dopo la clamorosa svolta che lo ha visto tradito dalla sua stessa stable, The Vision, e costretto a lasciare vacante il World Heavyweight Championship a causa di un grave infortunio alla spalla, Seth Rollins rompe il silenzio e indica il suo personale obiettivo per il 2026: essere protagonista a WrestleMania 41. Le dichiarazioni di Seth Rollins. Ospite di Bert Kreischer nel podcast “Something’s Burning”, Rollins ha condiviso il suo stato fisico e i tempi del recupero: Quando mi toglieranno la fascia, tra circa un mese, farò probabilmente un periodo di vacanza, poi dovrò rientrare mentalmente e cominciare ad allenarmi sul serio per tornare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
Jey uso seth rollins roman reigns #JeyUso #sethrollins #romanreigns #fblifestyle #WWE - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Seth Rollins punta a WrestleMania 42 - Seth Rollins rivela tempi, obiettivi e tappe del suo recupero, con un chiaro traguardo all’orizzonte: tornare in tempo per WrestleMania 42 ... Da spaziowrestling.it
WWE: Sembra che il peggio per Seth Rollins sia passato - Dopo l'operazione alla spalla, le prime indicazioni sul recupero di Seth Rollins sono positive: i fan possono sperare ... Riporta spaziowrestling.it
Seth Rollins rompe il silenzio sulla sua amicizia con John Cena - Cena è stato una fonte di ispirazione per interpreti di diverse generazioni, inclusa quella di Rollins, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il collega. Lo riporta worldwrestling.it