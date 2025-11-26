WWE | Seth Rollins svela il possibile ritorno

Zonawrestling.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la clamorosa svolta che lo ha visto tradito dalla sua stessa stable, The Vision, e costretto a lasciare vacante il World Heavyweight Championship a causa di un grave infortunio alla spalla,  Seth Rollins  rompe il silenzio e indica il suo personale obiettivo per il 2026: essere protagonista a WrestleMania 41. Le dichiarazioni di Seth Rollins. Ospite di Bert Kreischer nel podcast “Something’s Burning”, Rollins ha condiviso il suo stato fisico e i tempi del recupero: Quando mi toglieranno la fascia, tra circa un mese, farò probabilmente un periodo di vacanza, poi dovrò rientrare mentalmente e cominciare ad allenarmi sul serio per tornare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe seth rollins svela il possibile ritorno

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins svela il possibile ritorno

Leggi anche questi approfondimenti

wwe seth rollins svelaWWE: Seth Rollins punta a WrestleMania 42 - Seth Rollins rivela tempi, obiettivi e tappe del suo recupero, con un chiaro traguardo all’orizzonte: tornare in tempo per WrestleMania 42 ... Da spaziowrestling.it

wwe seth rollins svelaWWE: Sembra che il peggio per Seth Rollins sia passato - Dopo l'operazione alla spalla, le prime indicazioni sul recupero di Seth Rollins sono positive: i fan possono sperare ... Riporta spaziowrestling.it

wwe seth rollins svelaSeth Rollins rompe il silenzio sulla sua amicizia con John Cena - Cena è stato una fonte di ispirazione per interpreti di diverse generazioni, inclusa quella di Rollins, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il collega. Lo riporta worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Seth Rollins Svela