WWE | Seth Rollins svela il possibile ritorno

Dopo la clamorosa svolta che lo ha visto tradito dalla sua stessa stable, The Vision, e costretto a lasciare vacante il World Heavyweight Championship a causa di un grave infortunio alla spalla, Seth Rollins rompe il silenzio e indica il suo personale obiettivo per il 2026: essere protagonista a WrestleMania 41. Le dichiarazioni di Seth Rollins. Ospite di Bert Kreischer nel podcast "Something's Burning", Rollins ha condiviso il suo stato fisico e i tempi del recupero: Quando mi toglieranno la fascia, tra circa un mese, farò probabilmente un periodo di vacanza, poi dovrò rientrare mentalmente e cominciare ad allenarmi sul serio per tornare.

