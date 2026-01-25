WWE | Cresce l’ipotesi di un regno lungo per Drew McIntyre

Drew McIntyre ha recentemente ottenuto l’Undisputed WWE Championship, battendo Cody Rhodes in un Three Stages of Hell Match. Questa vittoria ha alimentato l’ipotesi di un regno duraturo per il wrestler scozzese, che si affaccia a un nuovo capitolo della sua carriera nella WWE. La sua ascesa al titolo rappresenta un momento significativo nel panorama del wrestling professionistico, con attenzione rivolta alle future sfide e alla durata del suo mandato come campione.

Drew McIntyre ha finalmente raggiunto l’apice della WWE sconfiggendo Cody Rhodes in un brutale Three Stages of Hell Match, conquistando l’ Undisputed WWE Championship. La vittoria, avvenuta nell’episodio di SmackDown del 9 gennaio, ha rappresentato un momento enorme nella carriera di McIntyre. Ora però l’attenzione si è spostata su quanto potrebbe durare effettivamente il suo regno. Secondo Bodyslam.net, all’interno della WWE starebbe crescendo la convinzione che McIntyre possa mantenere il titolo fino a WrestleMania. Internamente, ci si aspetta che arrivi da campione allo show più importante dell’anno e, se così fosse, Cody Rhodes potrebbe essere ancora una volta il suo avversario sul palcoscenico più grande di tutti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Come Drew McIntyre ha vissuto la vittoria del titolo WWE davanti ai fanDrew McIntyre ha conquistato il titolo WWE durante un combattimento Three Stages of Hell, affrontando avversari e ostacoli lungo il percorso.

WWE: Drew McIntyre si avvia verso un Live Event sold out a Glasgow come nuovo Undisputed WWE ChampionDrew McIntyre, recentemente diventato Undisputed WWE Champion dopo aver sconfitto Cody Rhodes in un Three Stages of Hell Match, si prepara a un evento dal vivo a Glasgow, che ha già registrato il tutto esaurito.

EXCLUSIVE: Cody Rhodes unleashes a home invasion on Drew McIntyre

