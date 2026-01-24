WWE | Come Drew McIntyre ha vissuto la vittoria del titolo WWE davanti ai fan

Drew McIntyre ha conquistato il titolo WWE durante un combattimento Three Stages of Hell, affrontando avversari e ostacoli lungo il percorso. La vittoria, ottenuta davanti ai fan, rappresenta un momento importante nella sua carriera, consolidando il suo ruolo come campione indiscusso. Questa impresa testimonia la sua determinazione e il suo impegno nel mondo della WWE.

Drew McIntyre è salito sul ring in un incontro Three Stages of Hell e ne è uscito come nuovo campione indiscusso della WWE. Anche se non è stata una vittoria pulita, resa possibile dall’interferenza di Jacob Fatu durante l’incontro nella gabbia d’acciaio, una vittoria è una vittoria. Nonostante quello con Cody Rhodes sia stato un grande match, quest’ultimo non avrà una rivincita poiché era stato previsto nella clausola prima dell’incontro per il titolo, quindi almeno per il momento, non rivedremo i due scontrarsi, per lo meno col titolo in palio. Drew McIntyre ha parlato della sua vittoria del titolo Undisputed WWE Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

