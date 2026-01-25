Wiki Loves Monuments | in Liguria trionfa uno scatto della Lanterna
Nella Sala dei Chierici della Biblioteca Civica Berio, si è tenuta la cerimonia di premiazione di Wiki Loves Monuments Liguria, il concorso fotografico promosso da Wikimedia Italia. Dal 2012, questa iniziativa è riconosciuta come la più grande competizione fotografica al mondo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della regione. Quest’anno, lo scatto della Lanterna si è aggiudicato il primo posto.
