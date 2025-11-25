Volley B2 femminile | Ozzano vince ancora battendo Faenza Successo chiave anche per la Vtb Tris della Fatro uno scatto salvezza
Scatto salvezza della Fatro Ozzano, nel campionato di B2 femminile di volley. Le biancoblù raccolgono il terzo successo consecutivo (il secondo casalingo) piegando Faenza nel derby in tre set (25-22, 25-18, 25-18). Le ragazze di coach Frascari avevano iniziato il girone G con quattro ko in fila, ma grazie al successo nell’ultima sfida salgono al quintultimo posto agganciando Clementina e Filottrano: a trascinare la Fatro sono Malaguti (14 punti) e Chinni (13), oltre a Bergonzini (10). Ozzano dimostra di essere squadra in crescita. Nel girone E, successo preziosissimo in chiave salvezza anche la Eco Termo Logic Vtb, che passa in quattro set (25-22, 22-25, 21-25, 18-25) e in rimonta in casa del fanalino di coda Certosa Pavia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
