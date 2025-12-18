Scopri la magia del Lago di Como attraverso oltre mille fotografie che catturano i suoi angoli più iconici. Queste immagini, spesso protagoniste di set cinematografici, raccontano la bellezza senza tempo di uno dei luoghi più incantevoli d’Italia. Un patrimonio visivo che unisce natura, storia e cinema, offrendo uno sguardo unico su un paesaggio da sogno.

© Leccotoday.it - Wiki Loves Lake Como: la magia di oltre mille foto "da film" sul nostro lago

Oltre mille foto immortalano bellezze del Lago di Como che hanno ospitato set cinematografici e sono stati scorci di film.Un grande successo per l'edizione 2025 di Wiki Loves Lake Como, la sezione dedicata al nostro lago della celebre iniziativa di respiro internazionale Wiki Loves Monuments.In. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Fiorella Mannoia canta Anime salve sul lago di Como per il Lake Sound Park

Leggi anche: Hilton Lake Como: l’autunno tra benessere, sapori locali e tramonti sul lago

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mille foto sui set dei film: ecco tutti i premiati.

Wiki Loves Lake Como: la magia di oltre mille foto "da film" sul nostro lago - Svolta la premiazione del concorso dedicato al Lario: tema dell'edizione 2025 i luoghi che hanno ospitato set cinematografici. leccotoday.it

“Il lago del cinema”, in Sala Bianca la premiazione di Wiki Loves - Domenica 14 dicembre, alle 10, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, è in programma Il lago del cinema – Premiazione del concorso Wiki Loves Lake Como, tradizionale incontro di fine anno, orga ... ciaocomo.it