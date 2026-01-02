Spid Poste a pagamento dal 2026 | quanto costerà

A partire dal 2026, Poste Italiane introdurrà un costo per il servizio PosteId abilitato a Spid, posizionandosi tra le opzioni più economiche del settore. Questa modifica riguarda gli utenti che utilizzano il servizio di identità digitale offerto dall’azienda, confrontandosi con altri operatori presenti sul mercato. La scelta di Poste Italiane riflette una strategia di aggiornamento dei servizi, mantenendo comunque un’offerta competitiva e accessibile.

Poste Italiane mette a pagamento il servizio PosteId abilitato a Spid nel 2026 con i prezzi tra i più bassi del mercato, rispetto agli altri operatori che forniscono il servizio di identità digitale. L'importo sarà d i 6 euro all'anno, a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Il primo anno è invece gratuito per i nuovi utenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all'estero, i minorenni e gli utenti con Spid a uso professionale. La misura, spiega il gruppo, in vigore dall'1 gennaio 2026, punta a garantire qualità, sicurezza e continuità al servizio Poste Id di Poste Italiane che oggi conta oltre 24 milioni di utenti attivi.

