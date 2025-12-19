Rivoluzione della sosta in città | quanto costerà parcheggiare e quali saranno le nuove zone a pagamento?
Ravenna si prepara a una vera rivoluzione della sosta, con cambiamenti nelle tariffe e nelle zone a pagamento. La città sta affrontando un intenso dibattito tra amministrazione e associazioni di categoria, mentre si delineano nuove strategie per gestire i parcheggi. Un processo che promette di trasformare l’esperienza di sosta, influenzando residenti, commercianti e visitatori. Ecco cosa aspettarsi e come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.
Ravenna è pronta alla ‘rivoluzione’ dei parcheggi. Da alcune settimane è stato avviato un fitto dibattito in città sul piano della sosta, che coinvolge la Giunta comunale da una parte e le associazioni di categoria dall'altra. Sul piatto ci sono diverse progettualità che riguardano la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
