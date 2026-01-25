Vortice polare cresce il rischio di collasso a febbraio | cosa può accadere all’Italia con lo Stratwarming

A febbraio, l’Italia potrebbe essere interessata da cambiamenti climatici significativi legati allo Stratwarming, un fenomeno atmosferico che interessa le alte latitudini. Questo evento può influenzare le condizioni meteorologiche a livello europeo e mediterraneo, aumentando il rischio di eventi estremi. Comprendere il ruolo dello Stratwarming e i suoi possibili effetti è fondamentale per interpretare le previsioni e prepararsi a eventuali variazioni del clima.

Il meteo di febbraio potrebbe riservare grandi colpi di scena a causa di un fenomeno complesso che avviene altissimo sopra le nostre teste: lo Stratwarming. Gli scienziati stanno osservando con attenzione un progressivo riscaldamento della stratosfera (a circa 30 km di quota) che minaccia la stabilità del Vortice Polare, quella sorta di “recinto” d’aria gelida che solitamente tiene confinato il freddo artico al Polo Nord. Quando questo sistema si indebolisce, il gelo non resta più intrappolato alle alte latitudini ma inizia a scivolare verso sud. I modelli matematici indicano che i venti che sostengono il vortice stanno rallentando bruscamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vortice polare, cresce il rischio di collasso a febbraio: cosa può accadere all’Italia con lo Stratwarming Leggi anche: Inverno 2026, vortice polare debole e spezzato: cosa può accadere in Italia Leggi anche: Neve, freddo e vento, si abbassa il vortice polare: cosa può succedere in Italia La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Meteo. Vortice Polare: cresce la probabilità di uno Stratwarming Major, ma serve conferma; Meteo. Il Vortice Polare porta freddo estremo tra Canada e USA, emergenza in più Stati; Clima, Usa fuori dagli Accordi di Parigi: rischio crisi economica globale permanente; Meteo. Stratosfera in movimento, bilobazione avanzata del Vortice Polare in vista?. Vortice Polare e Stratwarming Major: cos'è il doppio ciclone che incombe sull'invernoCentro europeo ECMWF, verso un cambio di circolazione a livello emisferico. Ma sulle prossime evoluzioni non c'è uniformità di previsioni tra gli esperti meteo ... rainews.it Vortice Polare in crisi: NAO e AO negativissimi sinoa Febbraio. Freddo e neve in ItaliaL’atmosfera di questo scorcio di Gennaio sembra aver deciso di rompere gli indugi, mettendo fine a quel torpore meteorologico che spesso caratterizza le ... meteogiornale.it #Meteo, Vortice Polare di nuovo in crisi: segnali di uno split imminente e possibili riflessi gelidi sull’#Europa a inizio febbraio - facebook.com facebook #Meteo, Vortice Polare di nuovo in crisi: segnali di uno split imminente e possibili riflessi gelidi sull’ #Europa a inizio febbraio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.