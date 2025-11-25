Neve freddo e vento si abbassa il vortice polare | cosa può succedere in Italia

25 nov 2025

Dopo la prima, vera, ondata di aria fredda di origine artica giunta in Italia con temperature che in molti casi sono scesi anche sotto lo zero e la neve che ha fatto la sua comparsa anche in pianura al Nord, si guarda con interesse quali sono gli attuali e futuri movimenti atmosferici invernali. Tutto parte dal vortice polare, l'enorme "trottola gelida" invernale che staziona sopra il Polo Nord. Ebbene, in questo periodo questo vortice è particolarmente debole e disturbato con potenziali riflessi anche sul tempo di casa nostra. Cosa sta succedendo. "La grande corrente di venti che ruota sopra il Polo Nord in stratosfera durante l'inverno, è oggi ai minimi storici per essere al 25 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

