Inverno 2026 vortice polare debole e spezzato | cosa può accadere in Italia

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fragilità e la frammentazione del Vortice Polare potrebbero influenzare l'andamento meteorologico in Europa e nel Mediterraneo, portando a periodi di maltempo, cali di temperature con aria fredda e nevicate che potrebbero interessare anche l'Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inverno 2026, vortice polare debole e spezzato: cosa può accadere in Italia

