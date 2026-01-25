VIDEO Fiamme nella notte incendio in una falegnameria di Spoleto

Nella notte, i Vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti per un incendio presso una falegnameria. L’intervento ha riguardato il piazzale dell’attività, dove sono andati in fumo bancali e legname. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento, e non si sono registrati feriti. La situazione è stata successivamente sotto controllo, garantendo la sicurezza dell’area.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato il piazzale di una falegnameria, mandando in fumo bancali e cataste di legno. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini sulle origini del rogo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incendio a Spoleto: distrutta una falegnameria a PetrognanoNella notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato una falegnameria a Petrognano. Veicoli in fiamme nella notte, in un video ripreso un uomo mentre appicca l’incendioNella notte, diversi veicoli sono stati dati alle fiamme a Prato, come mostrato in un video diffuso sui social. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Altopascio, auto in fiamme nella notte; Forlimpopoli, quattro auto a fuoco nella notte, indagini in corso VIDEO; Veneto, pauroso incendio nella notte: capannone distrutto dalle fiamme (video); Inferno nella notte a Motta di Livenza: capannone avvolto dalle fiamme - VIDEO. Il video dell’attentato incendiario a BosaNella notte a Bosa le fiamme hanno distrutto un Fiat Doblò di proprietà di un artigiano. Il veicolo era in sosta nella centralissima via Giovanni XXIII. Sono stati già avviati i primi accertamenti per ... linkoristano.it Auto in fiamme nella notte a Cava de’ Tirreni, paura nel quartiere Santa LuciaIntorno all’una, una densa colonna di fumo nero, seguita da un boato, ha svegliato numerosi residenti: un’autovettura parcheggiata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. agro24.it Notte di fuoco e di paura: in fiamme cinque auto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.