Incendio a Spoleto | distrutta una falegnameria a Petrognano

Nella notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato una falegnameria a Petrognano. L’intervento è iniziato intorno alle 3:00 e ha portato alla totale distruzione dell’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle ore 3:00, i Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti per domare un incendio che ha interessato una falegnameria in località Petrognano. Le fiamme hanno distrutto numerose cataste di tavole presenti nell’area esterna, utilizzata per lo stoccaggio e le manovre dell’attività produttiva. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Spoleto per i rilievi e la gestione della sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incendio a Spoleto: distrutta una falegnameria a Petrognano Leggi anche: Il rogo divampa: falegnameria distrutta dalle fiamme, appartamenti evacuati (video) Incendio nella notte, auto avvolta e distrutta da un incendioNella serata di martedì 30 dicembre, un incendio ha interessato un'auto in via Cristoforo Colombo, a Cornaredo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Guasto al contatore Enel, principio d’incendio in un locale #tuttoggi #Cronaca #Spoleto #evidenza #scoop #spoleto #subter | http://ow.ly/aTRz106sVfL - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.