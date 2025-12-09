Veicoli in fiamme nella notte in un video ripreso un uomo mentre appicca l’incendio

Nella notte, diversi veicoli sono stati dati alle fiamme a Prato, come mostrato in un video diffuso sui social. Un uomo si vede mentre appicca l’incendio, sollevando dubbi sulla natura dell’episodio e sulle possibili motivazioni dietro l’atto. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi nella comunità locale e sui canali online.

Prato, 9 dicembre 2025 – E se non si trattasse della "solita" rivendicazione di cinesi contro cinesi? Il dubbio è stato sollevato da un video che ieri pomeriggio circolava sui vari social network, in particolare sul profilo "Welcome to Prato" di Instagram. Quello che si vede nel video lascia poco spazio a dubbi: il video sembra essere stato girato da una telecamera di sorveglianza all'interno dell'autofficina dove nella notte fra sabato e domenica è stato appiccato un incendio a un furgone in via Eugenio Gestri, nel complesso che fa angolo con via di Gello. Incendio che poi si è propagato distruggendo un altro mezzo che si trovava nell'autofficina, gestita da una cinese di 29 anni, per alcuni interventi di manutenzione.

