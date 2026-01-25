Elide Giordani, già portavoce nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ha coinvolto un gruppo di scrittori nella stesura di un libro di racconti, con lo scopo di raccogliere fondi utili al recupero di antichi testi conservati dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Anno scorso il tema proposto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Franchi e il terremoto di dieci anni fa: "Priorità alle zone più colpite"A dieci anni dal terremoto del 2016, il sindaco di Arquata Michele Franchi sottolinea l’importanza di rispettare i tempi dei progetti di ricostruzione nelle zone più colpite.

Leggi anche: Terremoto in Irpinia, scossa 3.0 di magnitudo alle 00.01 a Montefredane

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Viaggio d'andata: il racconto di un militare in soccorso alle persone colpite dal terremoto in Irpinia; Max Basing e il suo viaggio di andata e ritorno dalla Rafa Nadal Academy a Stanford per vincere il suo sesto titolo ITF; Ritratti passeggeri; Cosa è andata a fare Giorgia Meloni in Giappone.

Viaggio d'andata: il racconto di un militare in soccorso alle persone colpite dal terremoto in IrpiniaElide Giordani, già portavoce nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ha coinvolto un gruppo di scrittori nella stesura di un libro di racconti, con lo scopo di raccogliere fondi utili al recupero di ... forlitoday.it

Viaggio ad Auschwitz andata e ritorno: lo spettacolo di Gimmi Basilotta al Teatro ConcordiaIl monologo trae origine da un’impresa reale compiuta nel 2011. In quell'anno, Basilotta ha guidato una spedizione a piedi dal Piemonte alla Polonia, ricalcando esattamente il percorso di deportazione ... mentelocale.it

buongiorno sto organizzando un viaggio tra bretagna e normandia di 10-12 gg partendo in auto da chiavari , vorrei fare una sosta all'andata e una diversa al ritorno, approfittando per vedere qualcosa che non ho mai visto. sono gia' stata ad annecy, in provenz - facebook.com facebook