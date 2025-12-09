Terremoto in Irpinia scossa 3.0 di magnitudo alle 00.01 a Montefredane

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 00.01 a Montefredane, in provincia di Avellino. L'evento sismico è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni significativi. La giovane scossa si inserisce in un contesto di attività sismica nella regione irpina.

Una scossa di terremoto di 3.0 di magnitudo è stata avvertita alle 00.01 di oggi in provincia di Avellino, con epicentro a Montefredane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

