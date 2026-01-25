Franchi e il terremoto di dieci anni fa | Priorità alle zone più colpite

A dieci anni dal terremoto del 2016, il sindaco di Arquata Michele Franchi sottolinea l’importanza di rispettare i tempi dei progetti di ricostruzione nelle zone più colpite. Nonostante le risorse e le iniziative siano disponibili, l’obiettivo rimane quello di accelerare i lavori, affinché le comunità possano ricostruire il proprio futuro in tempi più rapidi. Arquata, tra le aree più gravemente colpite, continua a rappresentare una priorità per la rinascita territoriale.

"I progetti ci sono, le ditte ci sono, ora bisogna fare in modo che si rispettino i tempi". Il sindaco di Arquata Michele Franchi ha lanciato ieri un appello per l’accelerazione della ricostruzione, nell’anno del decennale dalle scosse del 2016, ricordando che il comune incastonato nei Sibillini è uno dei centri più colpiti dal terremoto che bersagliò Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, causando 299 morti di cui 52 proprio ad Arquata (48 nella frazione di Pescara del Tronto). Franchi ha parlato a margine di un convegno nella sede regionale di Palazzo Li Madou ad Ancona, promosso dall’Unione nazionale comuni montani Marche, sul tema del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

