Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle ore 15:25. Astral Infomobilità segnala rallentamenti sulla carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e la Tuscolana, e tra Cassia bis Salaria e Roma Teramo, a causa di cantieri. La A1 è chiusa all’uscita di Colleferro verso Napoli dalle 22 alle 6 di domani, con alternative a Valmontone. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana stessa situazione in interna qui tra Cassia bis Salaria tra Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Togliatti torcervara sempre sulla A24 Roma Teramo per la presenza di cantieri Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma è proprio con riferimento ai cantieri sulla A1 roma-napoli a partire dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani 16 gennaio sarà chiusa per lavori l'uscita di Colleferro verso Napoli in alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Valmontone Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 15:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15:25 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore di ... romadailynews.it

La manifestazione a Roma sulla crisi in Iran, viabilità e info facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.