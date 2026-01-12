Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 12 | 25

L'aggiornamento della viabilità nella regione Lazio del 12 gennaio 2026 segnala condizioni di circolazione regolare sulle principali arterie autostradali, con alcune criticità limitate a specifici tratti. Si segnalano code sulla Pontina tra Spinaceto e Valleranello in direzione Roma, a causa di un incidente, e lavori programmati che interessano alcune uscite autostradali, prevedendo chiusure temporanee. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola sulle principali strade autostrade regionali non ci sono Infatti criticità da segnalare scorrevole anche la circolazione sul Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina un incidente la causa delle code tra Spinaceto e via di valleranello in direzione Roma in direzione Latina per lavori in corso Ci sono code all'altezza di Campoverde diamo uno sguardo ai cantieri autostradali sulla A1 roma-napoli per consentire alcuni lavori di manutenzione e sostituzione della segnaletica verticale a partire da questa sera alle ore 22 fino alle ore 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Ceprano in uscita per chi proviene da Roma si consiglia di utilizzare lo svincolo di Frosinone è sempre per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia a partire da questa sera alle ore 22 fino a domani mattina alle ore 4 per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sarà istituita la chiusura dello svincolo di Cerveteri Ladispoli in uscita per chi proviene dalla statale Aurelia si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella e chiusure trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Napoli via Formia proseguono fino al 13 febbraio i lavori di manutenzione programmata Nelle stazioni di Villa l'interno e minturno-scauri alcuni treni regionali possono subire variazioni cancellazioni e limitazioni di percorso da Paola ce lo fai Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 12:25

