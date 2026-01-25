Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 25 gennaio 2026, Astral Infomobilità segnala un incidente sulla Roma-Fiumicino, tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare, causando rallentamenti e limitate variazioni nei flussi di traffico. Si consiglia di guidare con cautela e mantenere la distanza di sicurezza, considerando anche le condizioni di maltempo che interessano tutta la regione Lazio.

maltempo sull'intera regione al momento piove Infatti su gran parte del territorio ricordiamo il bollettino di allerta gialla è messo la Protezione Civile valido per l'intera giornata

