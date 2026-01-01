Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11 | 25

Ecco un'introduzione chiara e sobria dedicata alle informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 1° gennaio 2026 alle ore 11:25. Attualmente, la circolazione sul Raccordo Anulare e sulla Roma Fiumicino è regolare. Sono in vigore divieti di transito sulla tangenziale est in entrambe le direzioni, tra viale Castrense e via Prenestina, fino al 30 giugno 2026, dalle 23 alle 6, per ridurre l'inquin

Astral infomobilità Buon anno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è priva di impedimento sul Raccordo Anulare sulla Roma Fiumicino anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo al momento non ci sono segnalazioni riguardo voltiamo pagina a Roma per ridurre l'inquinamento acustico sulla tangenziale est da oggi fino al 30 giugno 2026 nella fascia oraria 236 sono attivi divieti di transito il divieto riguarda il tratto sopraelevato della tangenziale est In entrambe le direzioni nel tratto compreso tra viale Castrense all'altezza di via Largo Passamonti e via Prenestina fino all'intersezione con via Colleoni da Gino Gandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

CAPODANNO A ROMA – INFO VIABILITÀ In occasione degli eventi in programma tra oggi, ultimo giorno dell’anno e domani 1° gennaio 2026, sono previste modifiche alla viabilità e interdizioni alla circolazione in diverse zone della città. Servizi di vigilan - facebook.com facebook

