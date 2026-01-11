Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 11 | 25

Viabilità Roma e Lazio del 11 gennaio 2026 alle 11:25. Attualmente si registrano code sulla strada provinciale Polense a causa di un incidente e rallentamenti sulla Pontina tra il raccordo anulare e Tor de' Cenci, con traffico tra Castel di Decima e Castel Romano. In A24, code tra Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo. Per sicurezza, si consiglia attenzione sulla strada e l'uso di pneumatici invernali o catene.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Piazza l'infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale polenze risolto incidente avvenuto in precedenza code residue all'altezza di Corcolle nei due sensi di marcia segnaliamo un incidente sulla Statale Pontina che crea file tra il raccordo anulare e Tor de' Cenci verso Latina e proseguendo metti qui per traffico tra Castel di Decima e Castel Romano sempre verso Latina ci spostiamo sulla A24 roma-teramo code tra Vicovaro e Carsoli Oricola in direzione Teramo consegniamo prudenza alla guida per l'attenzione al ghiaccio sulle strade e ricordiamo l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo Concludiamo con il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze a seguito di un inconveniente tecnico treno in prossimità di Valdarno per circolazione è tornata regolare in direzione Roma mentre permane rallentata verso Firenze tra lentamente fino a 70 minuti da Giorgia l'orzo è Astral infomobilità al momento è tutto grazie attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 11:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 11:25 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 10:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale ... romadailynews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.