Ecco un’introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio. Attualmente, non sono segnalate interruzioni o criticità sulla rete stradale di Roma. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la linea Metro B e B1 sarà limitata alla tratta Laurentina–San Paolo da venerdì 30 gennaio, a causa di lavori di rinnovo infrastrutturale. Si segnala inoltre un’ondazione di maltempo in corso, con pioggia diffusa su tutto il territorio.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio non ci sono particolari segnalazione ancora in queste ore della capitale su tutto il territorio regionale Passiamo al trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B e B1 dalle ore 21 e venerdì 30 gennaio al primo dai il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attive le industrie estrattive Amb San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio continua l'ondata di maltempo sull'intera regione al momento piove Infatti su gran parte del territorio A questo proposito ricordiamo il bollettino di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile è valido per l'intera giornata raccomandiamo prudenza alla guida rimanete sintonizzati per il traffico in tempo reale da Gaia Marina ormai Chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

