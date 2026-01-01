La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare al momento, senza particolari impedimenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma-Fiumicino. Le ferrovie regionali adottano orari festivi fino al 6 gennaio, con sospensioni e limitazioni su alcune linee, come la metro mare. Per aggiornamenti dettagliati su viabilità e trasporti, consultate il sito o l’app di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buon anno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di impedimenti sul Raccordo Anulare sulla Roma Fiumicino anche sull'altra turbano della Roma Teramo al momento non ci sono segnalazioni riguardo voltiamo pagina le ferrovie regionali per quanto riguarda la metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi che le ultime corse dei bus dai capolinea sono alle 23:30 Oggi prima e ultime partenze dei treni da ispettivi capolinea delle stazioni di colombe di San Paolo sono alle 7:49 alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia ho sempre l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere serale anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo sulla tratta urbana nella giornata di oggi è il 6 gennaio il servizio segue l'orario festivo le prime parte dei treni sono da Flaminio alle 7:28 e da Montebello alle 8:03 orario festivo anche sulla strada extraurbana della Roma Viterbo nella giornata di oggi è anche per il 6 gennaio dettagli sul nostro sito e su App di Astral infomobilità Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 10:25

