Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 10:25. Si segnalano diverse criticità, tra cui un incidente sulla via Pontina che provoca lunghe code tra Castel Romano e Pomezia Nord, e un altro sulla tangenziale est di Roma. Rallentamenti interessano anche alcune arterie urbane e consolari, con situazioni di traffico da monitorare. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura ancoraggio 20 circa incidente su via Pontina ancora lunghe code da Castel Romano a Pomezia Nord verso Latina chiusa la carreggiata centrale si transita sulla complanare code anche nella direzione opposta prestare Attenzione ci sposiamo sul raccordo anulare di Roma dove sei ne abbiamo un altro incidente che provoca Code in carreggiata esterna tra la 91 Roma Fiumicino alla via del Mare solo rallentamenti Invece sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro diamo ora uno sguardo alle consolari code su via Flaminia tra raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla Salaria tra via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro di Roma sulla Cassia invece le code sono in entrambe le direzioni tra la storta e Tomba di Nerone e ci spostiamo nel quadrante sud della capitale studia Cristoforo Colombo in direzione raccordo anulare tra via Wolf Ferrari e via di Malafede ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 10:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 07:25La viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 presenta alcune criticità, tra cui code e rallentamenti su diverse arterie principali, come il raccordo anulare, la A24 e la Via Flaminia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 10:25La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare al momento, senza particolari impedimenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma-Fiumicino.

