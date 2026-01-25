Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 07 | 25

Vi segnaliamo le condizioni della viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornate alle 07:25 del 25 gennaio 2026. Attualmente, si registrano criticità su diverse autostrade e strade regionali, mentre sulla linea Roma-Fiumicino sono in corso lavori di manutenzione che potrebbero causare cancellazioni. Ricordiamo l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio traffico al momento più di particolari critici la maggior parte delle strade della autostrade della Regione Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea arte Roma Fiumicino aeroporto proseguono fino ad oggi lavori di manutenzione programmata nella stazione Roma Ostiense possibili cancellazioni per alcuni trailer regionali da Gaia Marina mai chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito mobilità punto Astral Spa punto.

