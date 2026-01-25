Via Verdi a Bergamo furto nelle cantine Portinaia a terra | cercava di fermarli

Venerdì 23 gennaio, a Bergamo in via Verdi, due persone sono entrate nelle cantine e hanno rubato alcune bottiglie di vino. La portinaia, tentandone l’intervento, è stata spinta a terra. L’episodio ha suscitato solidarietà tra i residenti, che ringraziano la portinaia per il suo coraggio e il senso di responsabilità dimostrato nel tentativo di fermare i ladri.

IL CASO. Venerdì 23 gennaio si sono intrufolati in due, rubando bottiglie di vino. La portinaia spinta a terra: «Tutto il palazzo la ringrazia». «Ha tentato di fermare un ladro che stava scappando ma lui l’ha buttata per terra. Anch’io ho cercato di rincorrerlo ma mi ha mandata a quel paese ed è fuggito». Attimi di spavento venerdì 23 gennaio alle 18 nel condominio al civico 12 di via Verdi a Bergamo, dove due giovani si sono introdotti nelle cantine e sono riusciti a svaligiarne una, portando via delle bottiglie di vino. La portinaia ha cercato di intervenire ma è stata spinta e fatta cadere. «Per fortuna non è rimasta ferita ma era molto spaventata – racconta una residente del condominio –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

