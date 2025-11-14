Bergamo dedica un festival ai polmoni verdi della Terra
L’INIZIATIVA. Ottava edizione del Festival delle Foreste: dall’anteprima al Castello di Padernello a oltre due settimane di film, convegni, piantumazioni e immersioni nel verde: dal 13 al 28 novembre la città celebra le foreste del mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
