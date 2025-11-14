Bergamo dedica un festival ai polmoni verdi della Terra

Ecodibergamo.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Ottava edizione del Festival delle Foreste: dall’anteprima al Castello di Padernello a oltre due settimane di film, convegni, piantumazioni e immersioni nel verde: dal 13 al 28 novembre la città celebra le foreste del mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo dedica un festival ai polmoni verdi della terra

© Ecodibergamo.it - Bergamo dedica un festival ai «polmoni verdi» della Terra

Contenuti che potrebbero interessarti

bergamo dedica festival polmoniBergamo dedica un festival ai «polmoni verdi» della Terra - Ottava edizione del Festival delle Foreste: dall’anteprima al Castello di Padernello a oltre due settimane di film, convegni, piantumazioni e immersioni nel verde: dal 13 al 28 novembre ... Scrive ecodibergamo.it

Il Festival delle Foreste dedicato ai polmoni verdi della Terra - La città di Bergamo, con il Festival giunto alla sua ottava edizione, ambisce ancora ... Come scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Dedica Festival Polmoni