Latinos scappano dopo un furto e tentano di investire agenti i poliziotti sparano per fermarli

Nella mattinata di sabato 10 gennaio a Ladispoli, si è verificato un inseguimento tra poliziotti e quattro uomini di origini latinoamericane. Due sono stati arrestati, mentre altri due sono riusciti a fuggire. Durante l'episodio, gli agenti hanno aperto il fuoco per fermare i fuggitivi, in un contesto di tensione e azioni di polizia che ha attirato l’attenzione nella zona del litorale romano.

Un inseguimento da film, gli spari, due arresti e altri due uomini in fuga. Momenti di tensione nella mattinata di sabato 10 gennaio a Ladispoli, comune del litorale nord della provincia di Roma. Tutto è iniziato quando una banda di latinos ha rapinato una donna all'esterno di un supermercato.

