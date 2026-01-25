Via di Porta Furba riaperta dopo il crollo al ponte del Mandrione

Via di Porta Furba è stata riaperta questa mattina, domenica 25 gennaio, dopo la chiusura iniziata giovedì 22 a causa di un crollo al ponte del Mandrione. La porzione di tufo staccatasi dal ponte è caduta a terra senza causare danni o incidenti, consentendo la riapertura della strada. Restano in corso verifiche e interventi di messa in sicurezza per garantire la stabilità dell’area.

