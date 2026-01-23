Crolla un pezzo dal ponte del Mandrione | via di Porta Furba chiusa caos e disagi
Un cedimento parziale al ponte del Mandrione ha causato la chiusura di via di Porta Furba da giovedì, per motivi di sicurezza. Non sono stati registrati feriti, mentre le autorità stanno effettuando controlli approfonditi sulla stabilità della struttura. La zona rimane sotto monitoraggio fino a completamento delle verifiche e alla riapertura della strada.
