Crollo al ponte del Mandrione via Porta Furba ancora chiusa dopo la caduta di un pezzo di tufo in strada

A seguito del crollo di un pezzo di tufo dal ponte del Mandrione, via Porta Furba rimane chiusa al traffico. L’incidente ha interessato la strada, ma fortunatamente non si registrano feriti o danni a persone. Le autorità stanno valutando le condizioni del ponte e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza e la riapertura della strada quanto prima.

Nessuno è rimasto ferito. La strada chiusa dalla via Tuscolana a via degli Oppii. In mattinata c'è stata la riapertura al transito pedonale Un crollo, una porzione di tufo distaccatasi dal ponte e crollata in strada, dove fortunatamente non passava nessuno. Il cedimento sotto un albero che con le proprie radici ha ammalorato la parte esterna del ponte di via del Mandrione. Da qui l'intervento della polizia locale con i vigili del fuoco che hanno poi richiesto la chiusura del tratto di via di Porta Furba che attraversa il ponte, dalla via Tuscolana a via degli Oppii. In mattinata c'è stata la riapertura al transito pedonale.

