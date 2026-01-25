Verissimo Gabriel Garko | Io e il mio compagno Giorgio ci siamo sposati

Durante un’intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso di essersi sposato con il suo compagno Giorgio due anni fa. La rivelazione, fatta nel corso dell’intervista condotta da Silvia Toffanin, ha rappresentato un momento importante per l’attore, che ha scelto di parlare apertamente della sua vita privata. Questo annuncio ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo sincero sulla sua storia personale.

Annuncio a sorpresa a Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin, Gabriel Garko ha rivelato di essere convolato a nozze con il suo compagno Giorgio due anni fa. Ospite con Anna Safroncik per promuovere la nuova fiction Colpa dei sensi, l’attore ha condiviso con il pubblico qualche dettaglio della sua vita privata, sulla quale è sempre stato molto riservato. Gabriel Garko a Verissimo: “Mi sono sposato”. Gabriel Garko sta per tornare sul piccolo schermo con la fiction Colpa dei sensi, in onda da venerdì 30 gennaio su Canale 5. Un momento professionale importante, a cui si accompagna anche una vita sentimentale molto serena: ospite di Verissimo, l’attore ha infatti rivelato di aver sposato il suo compagno Giorgio due anni fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante l'intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso un importante momento della sua vita privata, rivelando di essere convolato a nozze con Giorgio due anni fa.

"Ho sposato Giorgio due anni fa. Eravamo solo quattro in Comune e non l'ho nemmeno detto alla mia famiglia": lo rivela Gabriel Garko a "Verissimo"

