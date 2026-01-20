È una cara ragazza però è un po’ appiccicosa Lei fa le tragedie ma è durato tutto molto meno e non volevo sentire nessuno dopo la truffa | Gianna Orrù parla della figlia Valeria Marini

Gianna Orrù commenta la recente riconciliazione con sua figlia, Valeria Marini, spiegando come i problemi siano stati più brevi del previsto. La madre sottolinea che Valeria può essere emotiva, ma ormai il loro rapporto è tornato alla normalità. Dopo un periodo di tensione e incomprensioni, le due si sono riavvicinate, dimostrando che con pazienza e comprensione è possibile superare le difficoltà familiari.

Tra Gianna Orrù e Valeria Marini, dopo un periodo di gelo, è tornato il sereno. Sulle tempistiche la mamma della showgirl ha fatto però chiarezza a “ La Volta Buona “: “E’ durato tutto molto meno, è lei che fa le tragedie. Non ci siamo sentite perché non mi andava di farlo con nessuno, non era per lei, era per la questione della truffa”, ha spiegato nel programma del pomeriggio di Rai1 con un riferimento alla truffa subita per oltre 350 mila euro. “Ognuno ha il proprio carattere, oggi sono un po’ più riflessiva. Valeria è una cara ragazza, però è appiccicosa “, aggiunge Orrù definendo sua figlia ancora una “bambina” molto dipendente da lei: “Io le sono rimasta vicino per trent’anni nel mondo dello spettacolo (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

