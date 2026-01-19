Valeria Marini la madre Gianna svela | È una cara ragazza ma è appiccicosa e fastidiosa

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con sua figlia durante la trasmissione

Valeria Marini è una figlia impegnativa, le rivelazioni di Gianna Orrù sulla showgirl. Gianna Orrù   oggi era presente nello studio de  La volta buona, dove ha parlato anche del suo rapporto ritrovato con la figlia  Valeria Marini. Gianna Orrù a La volta buona (Screen Raiplay) La donna ci ha tenuto a precisare che non è vero che lei e la showgirl non si sono sentite per un anno e mezzo, a detta sua è la figlia che fa le tragedie. Ha poi spiegato che non si sentivano perché a lei non andava di sentire nessuno dopo la truffa, una dolorosa vicenda che non ha mai accettato. A Caterina Balivo ha detto: “Ho avuto un crollo, Valeria è sì una cara ragazza, ma è appiccicosa, fastidiosa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Valeria Marini, è pace fatta con la madre Gianna Orrù
Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno finalmente ricomposto il loro rapporto, dopo mesi di distanze e silenzi. La riconciliazione è avvenuta quando la madre ha deciso di fare il primo passo, chiamando la figlia. Questa svolta segna la fine di un periodo difficile e apre una nuova fase di dialogo e comprensione tra le due.

La pace tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù: “Non accettavo la truffa, volevo una giustizia che non ho avuto”
Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno recentemente ritrovato un rapporto di pace. In un’intervista a Mara Venier, entrambe hanno condiviso il percorso di riconciliazione, parlando delle difficoltà vissute e delle incomprensioni passate. La loro storia riflette un tentativo di superare i momenti di tensione, con un focus sulla ricerca di chiarezza e verità. Un confronto che ha contribuito a ricostruire un legame importante per entrambe.

