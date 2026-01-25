Valentino e gli sconti di Cucinelli Giammetti | Non si conoscevano nemmeno…

Valentino e Giancarlo Giammetti non si conoscevano personalmente, come ha spiegato Giammetti stesso su Instagram. L'imprenditore ha precisato di non aver mai incontrato Valentino e di non averlo visto al funerale, ipotizzando che fosse troppo impegnato con i media. Questa dichiarazione chiarisce la mancanza di rapporti diretti tra i due, offrendo un quadro più preciso sulla loro relazione e sul contesto degli eventi recenti.

(Adnkronos) – "Valentino non lo ha mai conosciuto né chiamato". Così in una storia su Instagram Giancarlo Giammetti che aggiunge: "Io non l'ho neanche visto al funerale. forse era troppo occupato a parlare con la stampa”. Il socio ed ex compagno dello stilista morto lunedì scorso a Roma a 93 anni si riferisce a Brunello Cucinelli. Il re del cachmere, nella giornata del funerale, ha affermato: "Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava. Mi chiedeva, 'mi puoi fare lo sconto?' 'Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore', rispondevo", ha raccontato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cucinelli: «Valentino chiedeva lo sconto in boutique». Giammetti si arrabbia: «Non lo ha mai conosciuto»Durante un’intervista a Rai Radio1, Brunello Cucinelli ha condiviso il suo rapporto con Valentino, ricordando come lo stilista, pur avendo un rapporto amichevole, chiedesse spesso sconti in boutique.

“Valentino chiedeva lo sconto”: la battuta di Cucinelli fa arrabbiare Giammetti: “Mai conosciuto”Una recente dichiarazione di Brunello Cucinelli ha suscitato polemiche nel mondo della moda italiana.

#Giammetti vs. #Cucinelli, che ha rivelato come #Valentino “vestisse molte nostre cose. Quando era in boutique mi chiamava e mi diceva “mi puoi fare lo sconto””. E Giancarlo lo smonta così x.com