Una recente dichiarazione di Brunello Cucinelli ha suscitato polemiche nel mondo della moda italiana. Giancarlo Giammetti, storico socio di Valentino Garavani, ha risposto pubblicamente su Instagram, smentendo le parole dello stilista umbro riguardo a un episodio legato a Valentino. La disputa evidenzia le tensioni e le diverse interpretazioni che ancora oggi caratterizzano il panorama della moda di alta gamma in Italia.

Una dichiarazione rilasciata in radio ha scatenato una polemica nel mondo della moda italiana. Giancarlo Giammetti, socio storico ed ex compagno di Valentino Garavani, ha attaccato pubblicamente Brunello Cucinelli su Instagram per alcune dichiarazioni rilasciate dallo stilista umbro in occasione della scomparsa del grande couturier. L’origine della controversia risale all’intervista di Brunello Cucinelli a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Durante la trasmissione, Cucinelli aveva raccontato di avere un buon rapporto con Valentino e che lo stilista “vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Valentino chiedeva lo sconto”: la battuta di Cucinelli fa arrabbiare Giammetti: “Mai conosciuto”

Cucinelli: «Valentino chiedeva lo sconto in boutique». Giammetti si arrabbia: «Non lo ha mai conosciuto»Durante un’intervista a Rai Radio1, Brunello Cucinelli ha condiviso il suo rapporto con Valentino, ricordando come lo stilista, pur avendo un rapporto amichevole, chiedesse spesso sconti in boutique.

Valentino, i messaggi toccanti di chi lo ha conosciutoIl 19 gennaio è stata annunciata la scomparsa di Valentino Garavani, figura iconica nel mondo della moda.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: 'Il re del cachemire' Cucinelli ricorda Valentino: Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore; Mi chiedeva lo sconto, sono suo cugino, ecco chi c’era ai funerali di Valentino: il videoracconto; 'Il re del cachemire' Cucinelli ricorda Valentino: Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore; 'Il re del cachemire' Cucinelli ricorda Valentino: Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore.

«Valentino chiedeva lo sconto in boutique», Giammetti contro le parole di Brunello Cucinelli: «Non lo ha mai conosciuto». Lo...Quelle parole su Valentino non gli sono andate proprio giù. Così Giancarlo Giammetti, socio storico dello stilista morto a 93 anni, ... msn.com

Cucinelli: «Valentino chiedeva lo sconto in boutique». Giammetti si arrabbia: «Non lo ha mai conosciuto»L’imprenditore del tessile Brunello Cucinelli, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, aveva raccontato che con lo stilista Valentino, appena scomparso aveva un rapporto «buono» e che lo stilista ... open.online

Polemiche sulla morte di Valentino: Brunello Cucinelli ricorda Valentino: “Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore”. Replica Giancarlo Giammetti: Valentino non lo ha mai conosciuto né chiamato - io non l’ho neanche visto al funerale forse era troppo - facebook.com facebook

‘Il re del cachemire’ Cucinelli ricorda Valentino: “Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore” x.com