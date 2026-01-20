Valentino i messaggi toccanti di chi lo ha conosciuto

Il 19 gennaio è stata annunciata la scomparsa di Valentino Garavani, figura iconica nel mondo della moda. Con i suoi capolavori e il suo stile inconfondibile, ha lasciato un’impronta duratura. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e ricordo da parte di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, testimonianze di un uomo che ha segnato un’epoca. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e non solo.

La notizia è arrivata il 19 gennaio, quasi in punta di piedi, ma ha fatto subito rumore ovunque: Valentino Garavani non c’è più. Lo stilista che ha vestito regine, attrici, dive e donne comuni con lo stesso identico rispetto per la bellezza, si è spento a 93 anni nella sua Roma, la città che non ha mai davvero lasciato. In poche ore i social si sono trasformati in un grande album di ricordi, fotografie in bianco e nero, abiti iconici nel mitico colore da lui coniato, il rosso Valentino, accompagnati da parole cariche di emozione. Perché Valentino non era solo un nome della moda, ma una presenza quasi familiare per intere generazioni di donne che hanno imparato a sentirsi bellissime e speciali indossando i suoi vestiti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valentino, i messaggi toccanti di chi lo ha conosciuto La morte di Nannicini. Le testimonianze di chi lo ha conosciutoArezzo, 13 gennaio 2026 – Montevarchi piange la scomparsa di Rolando Nannicini, figura rilevante della vita politica locale e nazionale. Leggi anche: Eredita il patrimonio del padre mai conosciuto, ma non lo sa – Chi l’ha visto lo rintraccia in tempo: “Sono io il figlio” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. #Valentino L'addio all'ultimo grande couturier, maestro di stile ed eleganza. Domani si aprirà la camera ardente a Roma, nella storica sede della maison, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio da tutto il mondo. 'Ti porterò sempre con me', così Sophi - facebook.com facebook #Valentino Addio all'ultimo grande couturier, maestro di stile ed eleganza. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. 'Ti porterò sempre con me', così Sophia Loren, legata allo stilista da una lunga e profonda amicizia. Nel video sono insieme, nel 2019, alla M x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.