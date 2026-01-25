Usafreddo artico | tre morti a New York

New York ha confermato le prime tre vittime dell’ondata di gelo che sta attraversando gli Stati Uniti. Le temperature estremamente basse hanno causato difficoltà e incidenti, evidenziando la gravità delle condizioni meteorologiche attuali. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e adottare misure di prevenzione adeguate.

0.29 New York ha registrato le prime vittime dell'ondata eccezionale di gelo che sta colpendo gli Usa. Sabato, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di 3 persone sono stati trovati nelle strade della città.La polizia ha rinvenuto un uomo di 67 anni su un marciapiede sulla Third Avenue a Manhattan. Altri due corpi,un uomo sulla trentina e una donna sui sessant'anni sono stati rinvenuti separatamente a Brooklyn. Nbc News parla di decessi dovuti "alle estreme condizioni meteorologiche".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Usa,freddo artico:9mila voli cancellatiA causa della violenta tempesta invernale, gli Stati Uniti stanno affrontando gravi disagi, con circa 9. Freddo intenso negli Usa: atteso quasi un metro di neve nello Stato di New YorkUn’ondata di freddo intenso sta interessando diversi stati degli Stati Uniti, tra cui New York, Iowa, Nebraska, Minnesota e Wisconsin. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Allerta Meteo USA, scatta l’Apocalisse Bianca: un mostro artico minaccia 200 milioni di persone. Ecco le città più colpite da gelo e neve. Dopo il diluvio, ecco le sciabolate artiche. Il corridoio freddo aperto in Europa e le tre ondate gelideRoma, 26 dicembre 2025 – Mentre migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna, dopo una Natale da incubo con piogge alluvionali e fiumi a rischio esondazione, gli occhi sono ora puntati su San ... quotidiano.net Freddo artico, conto alla rovescia: c'è la data dell'arrivoForse ci siamo! Dopo un lungo periodo fin troppo mite per la stagione, inizia il conto alla rovescio per l'arrivo del freddo artico. C'è la data! Questo mese di dicembre verrà ricordato senza dubbio ... ilmeteo.it

