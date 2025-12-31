Freddo intenso negli Usa | atteso quasi un metro di neve nello Stato di New York

Un’ondata di freddo intenso sta interessando diversi stati degli Stati Uniti, tra cui New York, Iowa, Nebraska, Minnesota e Wisconsin. Le temperature percepite si avvicinano allo zero, accompagnate da forti nevicate, con quasi un metro di neve atteso nello Stato di New York. Questi condizioni climatiche rappresentano una sfida significativa per le comunità locali e i servizi di emergenza.

Un'ondata di freddo intenso con temperature percepite vicino allo zero ha colpito gli stati americani di New York, Iowa, Nebraska, Minnesota e Wisconsin. Il fronte freddo segue una tempesta che ha attraversato il Midwest e i Grandi Laghi con neve, ghiaccio, pioggia e venti forti. Circa 60.000 utenti in tutti gli Stati Uniti sono rimasti senza elettricità. Nello stato di New York occidentale e settentrionale la neve potrebbe raggiungere fino a 90 centimetri, con alberi e linee elettriche abbattuti dal vento.

