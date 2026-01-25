Usafreddo artico | 9mila voli cancellati

A causa della violenta tempesta invernale, gli Stati Uniti stanno affrontando gravi disagi, con circa 9.000 voli cancellati. Metà della popolazione americana si trova a dover gestire le conseguenze di condizioni meteorologiche estreme, che influenzano i trasporti e la vita quotidiana. Questa situazione evidenzia l’impatto di eventi climatici intensi sulla mobilità e sull’organizzazione sociale nel paese.

0.29 Metà della popolazione degli Usa sta vivendo le conseguenze della violenta tempesta invernale che sta attraversando il paese.Neve e ghiaccio attanagliano il centro-sud del Paese e lambiranno anche l'est.Registrate temperature fino a -34°C a New York. Segnalate oltre 95.000 interruzioni di corrente,di cui 36mila in Texas e 10mila in Virginia.Incubo per chi viaggia: oltre 9.000 voli cancellati.Trump su Truth:"Siamo in contatto con tutti gli Stati interessati da questa tempesta. State al sicuro e al caldo!".

