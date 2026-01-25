Usa Schlein | Ice uccide e deporta come si può candidare Trump al Nobel?

L’episodio di Minneapolis, in cui un agente dell’ICE ha ucciso un uomo a distanza ravvicinata, solleva ancora una volta questioni sulla brutalità delle forze dell’ordine e sui diritti umani. La dichiarazione di Schlein, che paragona questa violenza alle politiche di deportazione, invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni delle autorità statunitensi e sul dibattito internazionale attorno a queste tematiche.

ROMA – “Un uomo è stato ucciso per strada a Minneapolis, un agente federale dell’ICE gli ha sparato al petto da distanza ravvicinata. Ieri l’ICE ha arrestato e deportato una bambina di 2 anni. Ha arrestato anche un bambino di cinque anni e le immagini mostrano gli agenti federali che lo usano come esca per bussare alla porta di casa e catturare sua madre. Tutto questo è illegale e disumano. Il 7 gennaio un agente dell’ICE ha sparato e ucciso a Renee Nicole Good, poetessa e madre di tre figli, i video dell’uccisione -anche quelli condivisi dalla Casa Bianca – dimostrano che la donna non costituiva alcun tipo di minaccia”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

