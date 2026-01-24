Usa Schlein | ICE uccide e deporta come si può candidare Trump a Nobel?

Il recente episodio a Minneapolis, in cui un agente dell’ICE ha ucciso un uomo, solleva ancora una volta il dibattito sulle politiche di deportazione e sicurezza. La vicenda mette in luce le conseguenze di pratiche controverse e suscita riflessioni sulla responsabilità delle istituzioni. È importante analizzare con attenzione e senza pregiudizi gli eventi e le loro implicazioni, per comprendere meglio il contesto e le conseguenze delle decisioni adottate.

Roma, 24 gen. (askanews) – “Un uomo è stato ucciso per strada a Minneapolis, un agente federale dell’ICE gli ha sparato al petto da distanza ravvicinata. Ieri l’ICE ha arrestato e deportato una bambina di 2 anni. Ha arrestato anche un bambino di cinque anni e le immagini mostrano gli agenti federali che lo usano come esca per bussare alla porta di casa e catturare sua madre. Tutto questo è illegale e disumano. Il 7 gennaio un agente dell’ICE ha sparato e ucciso a Renee Nicole Good, poetessa e madre di tre figli, i video dell’uccisione -anche quelli condivisi dalla Casa Bianca – dimostrano che la donna non costituiva alcun tipo di minaccia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Usa: Schlein, 'proporre Nobel pace a Trump con quello che fa Ice ci fa scivolare in basso'

L'Ice di Trump deporta bambini e nessuno può fare più finta che non stia succedendo

