Usa | media ' Pretti aveva in mano un telefono non una pistola'

A Minneapolis, Alex Pretti è stato ucciso da agenti dell’ICE, che avevano riferito fosse in possesso di una pistola. Tuttavia, le testimonianze e le verifiche indicano che Pretti aveva in mano un telefono, non un'arma. Questa discrepanza solleva questioni sulla dinamica dell’intervento e sulla comunicazione ufficiale, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata dei fatti in situazioni di conflitto.

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Alex Pretti, l'uomo ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco dagli agenti dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a Minneapolis, aveva in mano un telefono, non una pistola, come invece dichiarato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Lo dimostrano video diffusi sui social e pubblicati dal New York Times.

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armatoAlex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso a Minneapolis.

